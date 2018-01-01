Стало известно, когда украинки проведут первые матчи на Australian Open

Четыре представительницы Украины будут участвовать в первом турнире Большого шлема этого сезона.

Уже 14 января начнется первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Участие на австралийском мэджоре примут сразу четыре украинские теннисистки, которые изначально попали в основную сетку турнира.

Первой из наших спортсменок выступил Леся Цуренко. Ее матч состоится в понедельник, 14 января, на корте №19. Еще три украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова выйдут на корт днем позже – во вторник, 15 января.

С кем сыграют наши теннисистки вы можете узнать здесь.

Отметим, что еще три украинские теннисистки - Марта Костюк, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина не сумели пробиться в основную сетку турнира, проиграв матчи отборочного цикла.

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