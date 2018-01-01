Переключиться на мобильную версию

Стало известно, когда украинки проведут первые матчи на Australian Open

Комментариев: 0
Четыре представительницы Украины будут участвовать в первом турнире Большого шлема этого сезона.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Уже 14 января начнется первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Участие на австралийском мэджоре примут сразу четыре украинские теннисистки, которые изначально попали в основную сетку турнира.

Первой из наших спортсменок выступил Леся Цуренко. Ее матч состоится в понедельник, 14 января, на корте №19. Еще три украинки - Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Катерина Козлова выйдут на корт днем позже – во вторник, 15 января.

С кем сыграют наши теннисистки вы можете узнать здесь.

Отметим, что еще три украинские теннисистки - Марта Костюк, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина не сумели пробиться в основную сетку турнира, проиграв матчи отборочного цикла.

На нашем сайте вы можете ознакомится с расписанием и результатами Australian Open-2019.

Поделись:
Теги: теннис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Леся Цуренко, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, WTA, Australian Open
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь