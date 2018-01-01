Джокович: Для меня стало шоком то, что Маррей завершает карьеру

Сербский теннисист выразил сожаление, что британец уходит из тенниса.

Новак Джокович прокомментировал решение британского теннисиста Энди Маррея завершить профессиональную карьеру.

“Для меня это стало шоком, ведь что мы с ним ровесники, из одного поколения. Мне грустно осознавать, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я прекрасно его понимаю.

Читай также: Жеребьевка Australian Open: Федерер сыграет с Истоминым, Надаль поборется с Даквортом

Он великий чемпион, мой друг, мы вместе выросли. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего самого лучшего“, - приводит слова Джоковича The Herald.

Напомним, накануне британский теннисист Энди Маррей сообщил, что завершит профессиональную карьеру после Уимблдона в связи с травмой бедра.