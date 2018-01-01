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Джокович: Для меня стало шоком то, что Маррей завершает карьеру

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Сербский теннисист выразил сожаление, что британец уходит из тенниса.
Новак Джокович и Энди Маррей
Новак Джокович и Энди Маррей
Getty Images

Новак Джокович прокомментировал решение британского теннисиста Энди Маррея завершить профессиональную карьеру.

“Для меня это стало шоком, ведь что мы с ним ровесники, из одного поколения. Мне грустно осознавать, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я прекрасно его понимаю.

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Он великий чемпион, мой друг, мы вместе выросли. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего самого лучшего“, - приводит слова Джоковича The Herald.

Напомним, накануне британский теннисист Энди Маррей сообщил, что завершит профессиональную карьеру после Уимблдона в связи с травмой бедра.

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Теги: Новак Джокович, Энди Маррей, Australian Open, теннис
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