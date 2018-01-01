Джокович: Для меня стало шоком то, что Маррей завершает карьеру
Новак Джокович прокомментировал решение британского теннисиста Энди Маррея завершить профессиональную карьеру.
“Для меня это стало шоком, ведь что мы с ним ровесники, из одного поколения. Мне грустно осознавать, с чем он столкнулся. У меня самого последние пару лет была серьезная травма локтя, и я прекрасно его понимаю.
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Он великий чемпион, мой друг, мы вместе выросли. Грустно осознавать, что он может провести свой последний Australian Open, но я желаю ему всего самого лучшего“, - приводит слова Джоковича The Herald.
Напомним, накануне британский теннисист Энди Маррей сообщил, что завершит профессиональную карьеру после Уимблдона в связи с травмой бедра.
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