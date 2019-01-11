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Маррей эмоционально объявил о завершении карьеры

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Британец планирует уйти из тенниса после Уимблдона.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Экс-первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров Большого шлема, двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей сообщил, что вынужден завершить карьеру в нынешнем году из-за травмы бедра.

Когда на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии Маррею задали вопрос, как он себя чувствует, британец признался, что “не очень“, после чего прослезился и вынужден был на какое-то время покинуть зал.

“Я испытываю сильную боль на протяжении 20 месяцев. Я перепробовал все, чтобы мое бедро стало лучше. Это не помогло. Я чувствую себя лучше, чем полгода назад, но боли все еще сильные. Это тяжело. Я собираюсь играть в Австралии. Я все еще могу играть, но не на том уровне, на котором я бы хотел играть. Боль очень сильная, а я не хочу так играть“, - сказал Маррей.

“В декабре я разговаривал со своей командой и сообщил, что не могу больше продолжать. Я сказал, что постараюсь дотерпеть до Уимблдона. Там я бы хотел завершить карьеру, но я не уверен, что смогу это сделать. Я не уверен, что смогу терпеть боль еще четыре или пять месяцев“, - признался британский теннисист.

 

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Теги: Энди Маррей, теннис
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    11.01.2019, 11:55
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