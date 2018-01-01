Переключиться на мобильную версию

Лопатецкая вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Комментариев: 0
Украинка в трехсетовом поединке обыграла представительницу Японии.
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
Федерация тенниса Украины

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая сыграет в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге.

Читай также: 15-летняя украинка Лопатецкая стала победительницей турнира в Гонконге

15-летняя украинка в трех сетах обыграла японку Май Минокоси - 3:6, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Дарья оформила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов.

В полуфинале Лопатецкая встретится с 29-летней Чаглой Буюкакчай из Турции.

Поделись:
Теги: Дарья Лопатецкая, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь