Лопатецкая вышла в полуфинал турнира в Гонконге

Украинка в трехсетовом поединке обыграла представительницу Японии.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая сыграет в полуфинале турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге.

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15-летняя украинка в трех сетах обыграла японку Май Минокоси - 3:6, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Дарья оформила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов.

В полуфинале Лопатецкая встретится с 29-летней Чаглой Буюкакчай из Турции.