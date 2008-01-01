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Костюк не смогла пройти квалификацию Australian Open

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Украинка в двух сетах проиграла представительнице Испании.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинка Марта Костюк не сумела пробиться в основу Australian Open, проиграв в финале квалификации испанке Пауле Бадосе-Хиберт - 6:7 (6:8), 3:6.

В первом сете Костюк вела 4:1 и 40:30 на чужой подаче, но не смогла удержать преимущество, а потом не воспользовалась тремя сетболами. На тайбрейке украинка уступала 2:5, далее сравняла счет (6:6), но проиграла следующие два очка.

На старте второй партии Марта упустила гейм на подаче (0:3), после чего ответила сопернице обратным брейком (3:3). Но в восьмом гейме испанка реализовала скрытый матчбол, а затем успешно подала на победу.

Напомним, что в прошлом году 16-летняя Костюк успешно прошла квалификацию в Мельбурне и добралась до третьего раунда основы, где ее остановила еще одна украинка Элина Свитолина.

Таким образом, в этом сезоне ни одной из представительниц Украины не удалось преодолеть квалификационную сетку (Катарина Завацкая проиграла в первом раунде, Ангелина Калинина - во втором раунде).

В основной сетке Australian Open выступят четыре украинки - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

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Теги: теннис, Марта Костюк, Australian Open
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