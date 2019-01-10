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Долгополов пострадал от своего домашнего питомца

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Украинского теннисиста укусил его сервал.
Александр Долгополов и его любимец
Александр Долгополов и его любимец
instagram.com/alexdolgopolov

У теннисиста Александра Долгополова есть домашний питомец - сервал.

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Спортмсен часто публикует фото своего любимца, а теперь украинец показал укус, который оставил кот на его ноге.

“Все еще хотите сервала? Сначала подумайте, справитесь ли вы. Этот кот требует уважения, это вам не домашняя киска. Ну, зубки, вроде, ровные, зашло как по маслу“, - написал Долгополов на своей странице в Instagram.

 

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Теги: теннис, Александр Долгополов
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Источник: instagram.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
    10.01.2019, 20:32
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