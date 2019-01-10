Жеребьевка Australian Open: Федерер сыграет с Истоминым, Надаль поборется с Даквортом
На Australian Open-2019 состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович начнет выступление на первом мэйджоре турнира с одним из победителей квалификации. Второй сеянный Рафаэль Надаль свой первый матч на турнире проведет с австралийским спортсменом Джеймсом Даквортом, а Роджер Федерер – с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.
Потенциальные четвертьфинальные пары мужского одиночного разряда выглядят так:
Новак Джокович (1) – Кей Нисикори (8)
Александр Зверев (4) – Доминик Тим (7)
Марин Чилич (6) – Рождер Федерер (3)
Кевин Андресон (5) – Рафэль Надаль (2)
С полным расписание всех матчей вы сможете ознакомиться в ближайшее время на нашем сайте.
Отметим, что впервые с 2008 года ни один из украинцев не выступит на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде.
Напомним, что также состоялась жеребьевка женского одиночного разряда – своих соперниц узнали украинские теннисистки.
Полная версия правил