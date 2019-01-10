Жеребьевка Australian Open: Федерер сыграет с Истоминым, Надаль поборется с Даквортом

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

На Australian Open-2019 состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович начнет выступление на первом мэйджоре турнира с одним из победителей квалификации. Второй сеянный Рафаэль Надаль свой первый матч на турнире проведет с австралийским спортсменом Джеймсом Даквортом, а Роджер Федерер – с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Потенциальные четвертьфинальные пары мужского одиночного разряда выглядят так:

Новак Джокович (1) – Кей Нисикори (8)

Александр Зверев (4) – Доминик Тим (7)

Марин Чилич (6) – Рождер Федерер (3)

Кевин Андресон (5) – Рафэль Надаль (2)

С полным расписание всех матчей вы сможете ознакомиться в ближайшее время на нашем сайте.

Отметим, что впервые с 2008 года ни один из украинцев не выступит на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде.

Напомним, что также состоялась жеребьевка женского одиночного разряда – своих соперниц узнали украинские теннисистки.