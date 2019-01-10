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Жеребьевка Australian Open: Федерер сыграет с Истоминым, Надаль поборется с Даквортом

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В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.
Роджер Федерер - победитель Australian Open-2018
Роджер Федерер - победитель Australian Open-2018
Getty Images

На Australian Open-2019 состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович начнет выступление на первом мэйджоре турнира с одним из победителей квалификации. Второй сеянный Рафаэль Надаль свой первый матч на турнире проведет с  австралийским спортсменом Джеймсом Даквортом, а Роджер Федерер – с теннисистом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Потенциальные четвертьфинальные пары мужского одиночного разряда выглядят так:

Новак Джокович (1) – Кей Нисикори (8)
Александр Зверев (4) – Доминик Тим (7)
Марин Чилич (6) – Рождер Федерер (3)
Кевин Андресон (5) – Рафэль Надаль (2)

С полным расписание всех матчей вы сможете ознакомиться в ближайшее время на нашем сайте.

Отметим, что впервые с 2008 года ни один из украинцев не выступит на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде.

Напомним, что также состоялась жеребьевка женского одиночного разряда – своих соперниц узнали украинские теннисистки.

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Теги: теннис, Открытый чемпионат Австралии по теннису, жеребьевка, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, ATP, Australian Open
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гость  (аноним)  10.01.2019, 14:12
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