Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей
Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.
Даты: 7-27 января
Призовой фонд: 21 178 000 долларов США
Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)
А есть наши? Сергей Стаховский – не сумел пробиться в основную сетку через сито квалификации. Впервые с 2008 года ни один из украинских мужчин не выступит на Открытом чемпионате Австралии
Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2019:
– Основная сетка
Состоялась жеребьевка основной сетки в мужском одиночном разряде. Полное расписание первого раунда будет опубликовано в ближайшее время.
– Квалификация
Полуфинал
Лука Ванни (Италия) – Сергей Стаховский (Украина) 6:4, 7:6 (3)
Четвертьфинал
Кенни Де Схеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина) 3:6, 6:4, 3:6
Полная версия правил