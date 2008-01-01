Переключиться на мобильную версию

Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей

Комментариев: 0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open 2019.
Расписание и результаты матчей Australian Open (ATP)
Расписание и результаты матчей Australian Open (ATP)
Getty Images

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 7-27 января
Призовой фонд: 21 178 000 долларов США
Действующий чемпионРоджер Федерер (Швейцария)
А есть наши? Сергей Стаховский – не сумел пробиться в основную сетку через сито квалификации. Впервые с 2008 года ни один из украинских мужчин не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2019:

– Основная сетка

Состоялась жеребьевка основной сетки в мужском одиночном разряде. Полное расписание первого раунда будет опубликовано в ближайшее время.

– Квалификация

Полуфинал

Лука Ванни (Италия) – Сергей Стаховский (Украина) 6:4, 7:6 (3)

Четвертьфинал

Кенни Де Схеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина) 3:6, 6:4, 3:6

Поделись:
Теги: ATP, Australian Open, Открытый чемпионат Австралии по теннису, теннис, расписание матчей, результаты матчей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь