Australian Open (ATP): расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Australian Open 2019.

Australian Open, или Открытый чемпионат Австралии, – первый в сезоне турнир Большого шлема, проводимый в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк“. Турнирная сетка рассчитана на 128 участников в одиночном разряде.

Даты: 7-27 января

Призовой фонд: 21 178 000 долларов США

Действующий чемпион: Роджер Федерер (Швейцария)

А есть наши? Сергей Стаховский – не сумел пробиться в основную сетку через сито квалификации. Впервые с 2008 года ни один из украинских мужчин не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Australian Open 2019:

– Основная сетка

Состоялась жеребьевка основной сетки в мужском одиночном разряде. Полное расписание первого раунда будет опубликовано в ближайшее время.

– Квалификация

Полуфинал

Лука Ванни (Италия) – Сергей Стаховский (Украина) 6:4, 7:6 (3)

Четвертьфинал

Кенни Де Схеппер (Франция) – Сергей Стаховский (Украина) 3:6, 6:4, 3:6