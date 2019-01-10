Впервые с 2008 года в основной сетке Australian Open у мужчин нет ни одного украинца

Единственный украинский теннисист не сумел пройти отборочный цикл Открытого чемпионата Австралии.

Единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Australian Open был Сергей Стаховский, который проиграл в полуфинале квалификации Луке Ванни из Италии.

Таким образом, в основной сетке турнира не будет ни одного украинского спортсмена. В последний раз такое было в 2008 года - тогда на турнир Большого шлема также не сумели квалифицироваться наши спортсмены.

Стоит отметить, что лучшим результатом украинцев в Мельбурне являются четвертьфинальные поединки. До этой стадии добирались Андрей Медведев в 1995 году и Александр Долгополов в 2011 году.

Напомним, в этот же день свои встречи провели наши девушки – Ангелина Калинина также проиграла во втором раунде отборочного цикла, а Марта Костюк вышла в финал квалификации.