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Впервые с 2008 года в основной сетке Australian Open у мужчин нет ни одного украинца

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Единственный украинский теннисист не сумел пройти отборочный цикл Открытого чемпионата Австралии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Единственным представителем Украины в мужском одиночном разряде Australian Open был Сергей Стаховский, который проиграл в полуфинале квалификации Луке Ванни из Италии.

Таким образом, в основной сетке турнира не будет ни одного украинского спортсмена. В последний раз такое было в 2008 года - тогда на турнир Большого шлема также не сумели квалифицироваться наши спортсмены.

Стоит отметить, что лучшим результатом украинцев в Мельбурне являются четвертьфинальные поединки. До этой стадии добирались Андрей Медведев в 1995 году и Александр Долгополов в 2011 году.

Напомним, в этот же день свои встречи провели наши девушки – Ангелина Калинина также проиграла во втором раунде отборочного цикла, а Марта Костюк вышла в финал квалификации.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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