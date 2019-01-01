Жеребьевка Australian Open: стали известны соперницы украинок

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграют четыре теннисистки, а Марта Костюк может пробиться через квалификацию.

В австралийском Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки первого турнира Большого шлема в сезоне – Australian Open в женском одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина была посеяна под 6-м номером и в первом круге сыграет с одной из победительницей квалификации. Отметим, что в прошлом году Элина остановилась в двух шагах от финала, поэтому для защиты рейтинговых очков ей необходимо дойти как минимум до 1/4.

Под 24-м номером посева выступит Леся Цуренко, которая сразится со спортсменкой из России Екатериной Александровой (72).

Юная теннисистка Даяна Ястремская в стартовом матче основной сетки Открытого чемпионата Австралии сразится с местной спортсменкой Самантой Стосур (73).

Четвертая представительница Украины Катерина Козлова в первом матче турнира встретится с теннисисткой из Словакии Викторией Кужмовой (46).

Стоит сказать, что еще одна украинская теннисистка может попасть в основную сетку турнира. Марта Костюк пробилась в финал отборочного цикла Australian Open.

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