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Хобарт: Ястремская уступила Бенчич в четвертьфинале турнира

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Украинская теннисистка не сумела пробиться в полуфинал турнира в австралийском Хобарте.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяня Ястремская проиграла швейцарской спортсменке Белинде Бенчич на турнире категории International в Хобарте.

18-летняя украинка не сумела навязать своей сопернице борьбу в четвертьфинальном поединке, который продолжался 1 час 22 минуты, и покинула турнир. Отметим, что до этого матча теннисистки встречались трижды, и теперь Бенчич ведет со счетом 3:1 в личных встречах.

Даяна Ястремская (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) 6:7, 3:6

Напомним, что в этот же день свои встречи в рамках квалификации Australian Open провели две представительницы Украины – Ангелина Калинина также проиграла во втором раунде отборочного цикла, а Марта Костюк вышла в финал квалификации.

Также украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел неудачу на квалификации Открытого чемпионата Австралии.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Хобарт, турнир, WTA
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