Костюк - единственная украинка, которая пробилась в финал квалификации Australian Open

Наша спортсменка без проблем справилась с соперницей из Франции в полуфинале квалификации турнира Большого шлема.

Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в финальный раунд квалификации первого мэйджора в сезоне - Открытого чемпионата Австралии.

Костюк, сеянная в квалификации под 9-м номером, во втором раунде без проблем разобралась с 241-й ракеткой мира - представительницей Франции Амандиной Эсс.

Поединок продолжался всего лишь 56 минут. Марта сумела реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов, а также отдала сопернице две своих подачи (Эсс реализовала по одному брейк-пойнту в каждом из сетов). В итоге, украинка сумела спокойно довести игру до победы.

Марта Костюк (Украина) – Амандина Эсс (Франция) 6:3, 6:2.

В финале квалификации Костюк сразится с победительницей пары Анкита Райна (Индия, 204-я в мире) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, 142-я в мире).

Напомним, в стартовом раунде квалификации Костюк в двух сетах обыграла Яну Чепелову.

Стоит сказать, что два других представителя - Ангелина Калинина и Сергей Стаховский проиграли свои матчи квалификации и покинули Australian Open.