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Australian Open: Калинина не сумела пройти второй круг квалификации и покинула турнир

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Украинка не сумела справится с американкой Джейми Леб.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покинула отборочный цикл первого турнира Большого шлема в сезоне - Australian Open.

Калинина проиграла во втором раунде квалификации представительнице США Джейми Леб. Стоит сказать, что Ангелила в каждом из сетов имела преимущество в счете (в первом – 2:0, а во втором – 4:1), но так и не сумела довести до побед ни один сет.

Ангелина Калинина (Украина) – Джейми Леб (США) 3:6, 4:6

Отметим, что для Калининой это было первое в карьере выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, в этот же день свои встречи провели другие представители Украины – Сергей Стаховский также проиграл во втором раунде отборочного цикла, а Марта Костюк вышла в финал квалификации.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина, Открытый чемпионат Австралии по теннису, квалификация, WTA, Australian Open
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