Стаховский зачехлил ракетку, не сумев пробиться в основную сетку Australian Open

Украинец проиграл в полуфинале квалификации первого турнира Большого шлема в сезоне.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл представителю Италии Луке Ванни в полуфинале квалификации Australian Open.

Украинец провел на корте практически полтора часа, проиграв в двух сетах – 4:6, 6:7 (3). Таким образом, Стаховский не сумел пробиться в основную сетку турнира.

Стоит сказать, что ни один из украинцев не будет выступать на Открытом чемпионате Австралии.

Отметим, что в этот же день свои встречи провели наши девушки – Ангелина Калинина также проиграла во втором раунде отборочного цикла, а Марта Костюк вышла в финал квалификации.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский поблагодарил Сергея Реброва за помощь