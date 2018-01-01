Стаховский поблагодарил Реброва за помощь врача Ференцвароша

Украинский теннисист рассказал о своей предсезонной подготовке.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал победу в первом раунде квалификации Australian Open-2019, где он в трех сетах обыграл француза Кенни де Шеппера - 6:3, 4:6, 6:3.

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“В декабре я провел хорошую физическую подготовку, но были некоторые нюансы. Меня беспокоили боли в правой кисти - из-за этого теннис пришлось оставить в стороне.

Спасибо Сергею Станиславовичу Реброву за то, что предоставил физиотерапевта футбольного клуба Ференцварош, который, оказалася очень хорошим специалистом, но, к сожалению, мы смогли восстановить кисть до определенного уровня, после чего восстановление начало замедляться.

В Австралию прилетел в замечательном настроении. В целом, своей игрой против де Шеппер я доволен. Без особо сильной подготовки удается побеждать, от матча к матчу игра улучшается, поэтому надеюсь, что и во втором круге все сложится“, - сказал украинец.