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Хобарт: Ястремская вместе с российской теннисисткой пробилась в парный полуфинал

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Украино-российский дуэт пробился в полуфинал турнира в австралийском Хобарте.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинка Даяна Ястремская вместе с россиянкой Анастаcией Потаповой пробилась в парный полуфинал на турнире в Хобарте.

Представительницы Украины и России в четвертьфинальном матче обыграли пару из Румынии -  Ирину Бегу и Михаэлу Бузарнеску.

Даяна Ястремская / Анастасия Потапова – Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску – 6:4, 7:6 (7:3) 

В полуфинале украино-российский дуэт сыграет с парой Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская также вышла в четвертьфинал одиночного турнира в Хобарте.

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Теги: теннис, Хобарт, Австралия, Даяна Ястремская, Ирина Бегу, Михаэла Бузарнеску
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