Хобарт: Ястремская вместе с российской теннисисткой пробилась в парный полуфинал

Украино-российский дуэт пробился в полуфинал турнира в австралийском Хобарте.

Украинка Даяна Ястремская вместе с россиянкой Анастаcией Потаповой пробилась в парный полуфинал на турнире в Хобарте.

Представительницы Украины и России в четвертьфинальном матче обыграли пару из Румынии - Ирину Бегу и Михаэлу Бузарнеску.

Даяна Ястремская / Анастасия Потапова – Ирина Бегу / Михаэла Бузарнеску – 6:4, 7:6 (7:3)

В полуфинале украино-российский дуэт сыграет с парой Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская также вышла в четвертьфинал одиночного турнира в Хобарте.