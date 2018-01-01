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Australian Open: Завацкая проиграла стартовый матч квалификации и покинула турнир

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Катарина Завацкая первой из украинок зачехлила ракетку на отборочном цикле Открытого чемпионата Австралии.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела преодолеть первый круг квалификации турнира Большого шлема – Australian Open.

В первом раунде отборочного цикла наша теннисистка проиграла Оливии Роговской из Австралии – 1:6, 4:6.

Борьбу за выход на мэйджор по-прежнему продолжают еще две украинки - Марта Костюк, которая расправилась с Яной Чепеловой, и Ангелина Калинина, которая в напряженной борьбе выиграла у Мартины Ди Джузеппе.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open, квалификация
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