Australian Open: Завацкая проиграла стартовый матч квалификации и покинула турнир

Катарина Завацкая первой из украинок зачехлила ракетку на отборочном цикле Открытого чемпионата Австралии.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не сумела преодолеть первый круг квалификации турнира Большого шлема – Australian Open.

В первом раунде отборочного цикла наша теннисистка проиграла Оливии Роговской из Австралии – 1:6, 4:6.

Борьбу за выход на мэйджор по-прежнему продолжают еще две украинки - Марта Костюк, которая расправилась с Яной Чепеловой, и Ангелина Калинина, которая в напряженной борьбе выиграла у Мартины Ди Джузеппе.

Вашему вниманию также расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.