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Калинина пробилась в следующий раунд квалификации Australian Open

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Украинка в напряженной борьбе пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина борется за право выхода на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.

В первом круге квалификации наша спортсменка провела более двух часов на корте, в трех сетах одолев Мартину Ди Джузеппе из Италии. Право выхода во второй круг определилось в решающей партии на тай-брейках.

Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Ди Джузеппе (Италия) 6:4, 2:6, 7:6 (5)

В следующем раунде Калинина сыграет с представительницей США Джейми Леб. Спортсменки никогда ранее не встречались между собой.

Ранее сообщалась, что в этот же день другая украинка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина, квалификация, Открытый чемпионат Австралии по теннису, WTA, Australian Open
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