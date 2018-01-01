Калинина пробилась в следующий раунд квалификации Australian Open

Украинка в напряженной борьбе пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина борется за право выхода на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.

В первом круге квалификации наша спортсменка провела более двух часов на корте, в трех сетах одолев Мартину Ди Джузеппе из Италии. Право выхода во второй круг определилось в решающей партии на тай-брейках.

Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Ди Джузеппе (Италия) 6:4, 2:6, 7:6 (5)

В следующем раунде Калинина сыграет с представительницей США Джейми Леб. Спортсменки никогда ранее не встречались между собой.

Ранее сообщалась, что в этот же день другая украинка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Хобарте.