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Хобарт: Ястремская прошла в четвертьфинал турнира

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Украинка расправилась с Верой Лапко из Беларуси в матче 1/8.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в 1/4 финала турнира WTA International  в австралийском Хобарте.

Во втором круге украинка без проблем разобралась с представительницей Беларуси Верой Лапко. Матч продолжался ровно один час, и украинка ни разу не позволила сопернице даже приблизиться к возможности сделать брейк.

Даяна Ястремская (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) 6:1, 6:4

За выход в полуфинал Ястремская сыграет с победительницей пары Зои Хайвс (Австралия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Свитолина и Цуренко примут участие в турнире WTA в Дубае.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Хобарт, турнир, WTA
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