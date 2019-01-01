Хобарт: Ястремская прошла в четвертьфинал турнира

Украинка расправилась с Верой Лапко из Беларуси в матче 1/8.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в 1/4 финала турнира WTA International в австралийском Хобарте.

Во втором круге украинка без проблем разобралась с представительницей Беларуси Верой Лапко. Матч продолжался ровно один час, и украинка ни разу не позволила сопернице даже приблизиться к возможности сделать брейк.

Даяна Ястремская (Украина) – Вера Лапко (Беларусь) 6:1, 6:4

За выход в полуфинал Ястремская сыграет с победительницей пары Зои Хайвс (Австралия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Свитолина и Цуренко примут участие в турнире WTA в Дубае.