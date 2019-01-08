Свитолина и Цуренко примут участие в турнире WTA в Дубае

Первая ракетка Украины поедет защищать свой титул.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Элина Свитолина выступят на турнире WTA в Дубае (ОАЭ), где с 17 по 23 февраля пройдет первый в сезоне турнир категории Премьер-5, сообщает WTA Entry List Updates на своей странице в Twitter.

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Еще одна украинка - Даяна Ястремская является четвертой в альтернативном списке.

Напомним, что Элина Свитолина побеждала в ОАЭ в 2017 и 2018 годах.