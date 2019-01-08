Свитолина и Цуренко примут участие в турнире WTA в Дубае
Первая ракетка Украины поедет защищать свой титул.
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Элина Свитолина выступят на турнире WTA в Дубае (ОАЭ), где с 17 по 23 февраля пройдет первый в сезоне турнир категории Премьер-5, сообщает WTA Entry List Updates на своей странице в Twitter.
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Еще одна украинка - Даяна Ястремская является четвертой в альтернативном списке.
.@DDFTennis Entry List— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) 8 января 2019 г.
🔝🔟 Players @Simona_Halep @AngeliqueKerber @CaroWozniacki @Naomi_Osaka_ @ElinaSvitolina @KaPliskova @Petra_Kvitova @kikibertens @DKasatkina pic.twitter.com/ACGHeS8Pfs
Напомним, что Элина Свитолина побеждала в ОАЭ в 2017 и 2018 годах.
Полная версия правил