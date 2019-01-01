Стал известен призовой фонд Australian Open
Названы суммы призовых по раундам.
В 2019 году призовой фонд открытого чемпионата Австралии составит 62,5 млн долларов, что на 7,5 млн больше прошлогоднего фонда.
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Ниже указаны распределение призовых в каждом раунде.
Одиночный разряд, основная сетка
- Победитель $ 4,100,000
- Финалист $ 2,050,000
- 1/2 финала $ 920,000
- 1/4 финала $ 460,000
- 4-й раунд $ 260,000
- 3-й раунд $ 155,000
- 2-й раунд $ 105,000
- 1-й раунд $ 75,000
Парный разряд (на команду)
- Победители $ 750,000
- Финалисты $ 375,000
- 1/2 финала $ 190,000
- 1/4 финала $ 100,000
- 3-й раунд $ 55,000
- 2-й раунд $ 32,500
- 1-й раунд $ 21,000
Одиночный разряд, квалификация
- 3-й раунд $ 45,000
- 2-й раунд $ 25,000
- 1-й раунд $ 15,000
Парный смешанный разряд (на команду)
- Победители $ 185,000
- Финалисты $ 95,000
- 1/2 финала $ 47,500
- 1/4 финала $ 23,000
- 2-й раунд $ 11,500
- 1-й раунд $ 5,950
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