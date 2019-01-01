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Стал известен призовой фонд Australian Open

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Названы суммы призовых по раундам.
Роджер Федерер - прошлогодний победитель Australian Open
Роджер Федерер - прошлогодний победитель Australian Open
Getty Images

В 2019 году призовой фонд открытого чемпионата Австралии составит 62,5 млн долларов, что на 7,5 млн больше прошлогоднего фонда.

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Ниже указаны распределение призовых в каждом раунде.

Одиночный разряд, основная сетка

  1. Победитель $ 4,100,000
  2. Финалист $ 2,050,000
  3. 1/2 финала $ 920,000
  4. 1/4 финала $ 460,000
  5. 4-й раунд $ 260,000
  6. 3-й раунд $ 155,000
  7. 2-й раунд $ 105,000
  8. 1-й раунд $ 75,000

Парный разряд (на команду)

  1. Победители $ 750,000
  2. Финалисты $ 375,000
  3. 1/2 финала $ 190,000
  4. 1/4 финала $ 100,000
  5. 3-й раунд $ 55,000
  6. 2-й раунд $ 32,500
  7. 1-й раунд $ 21,000

Одиночный разряд, квалификация

  1. 3-й раунд $ 45,000
  2. 2-й раунд $ 25,000
  3. 1-й раунд $ 15,000

Парный смешанный разряд (на команду)

  1. Победители $ 185,000
  2. Финалисты $ 95,000
  3. 1/2 финала $ 47,500
  4. 1/4 финала $ 23,000
  5. 2-й раунд $ 11,500
  6. 1-й раунд $ 5,950
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Теги: теннис, Australian Open
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