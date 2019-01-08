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Федерер назвал своего главного фаворита Australian Open-2019

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Себя же швейцарец считает одним из второстепенных фаворитов.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер считает действующего лидера АТР Новак Джоковича главным фаворитом Australian Open-2019.

"Новак был очень сильным на протяжении второй половины прошлого сезона. Вне всяких сомнений, Джокович - главный фаворит Australian Open.

Как только он получает преимущество, его становится очень трудно победить.

Я - один из десяти второстепенных фаворитов, как и многие другие. Я пока не знаю своей сетки, я не знаю, кто мой соперник в первом раунде, я не знаю, каким запуском будут играть в первых матчах", - цитирует теннисиста Sport24.co.za.

Ранее сообщалось, что четыре украинские теннисистки попали в основую сетку Australian Open.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Новак Джокович
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Источник: sport24.co.za

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