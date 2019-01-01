Костюк одержала победу в первом круге квалификации Australian Open

В нервном поединке украинка обыграла Яну Чепелову из Словакии.

Украинка Марта Костюк, которая в прошлом году на кортах Australian Open дошла до третьего раунда, с победы начала свой путь в основу нынешнего турнира.

В матче первого раунда квалификации Костюк за 62 минуты в двух сетах обыграла Яну Чепелову из Словакии 6:3, 7:5.

Матч выдался довольно таки нервным, Костюк непривычно играла пассивно, без агрессии, предпочитая просто перебить мяч на половину корта соперницы и дожидаясь ее ошибок. К счастью, этих ошибок хватало – на два брейка в первом сете Чепеловой Костюк ответила четырьмя своими, во втором сете Костюк вновь сделала четыре брейка, но в этот раз отдала три свои подачи.

Следующей соперницей украинки стала француженка Амандин Эсс (WTA 241), которая за 2,5 часа обыграла представительницу Нидерландов Лесли Керхов.