Стаховский с победы стартовал в квалификации Australian Open

Сергей Стаховский одержал победу в стартовом круге отборочного турнира.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не без проблем прошел первый круг квалификации Australian Open.

За 1 час и 48 минут в трех сетах Стаховский обыграл Кенни де Шеппера из Франции 6:3, 4:6, 6:3.

Уже в третьем гейме первого сета Стаховский оформил брейк и уверенно вел, сделав еще один брейк в девятом гейме.

Во втором сете уже в первом гейме Стаховский отдал свою подачу, но быстро ее вернул. Со счета 3:3 соперники начали отдавать друг другу подачи, пока при счете 4:5 де Шепер не подал на сет.

Правда, в решающем сете Стаховский сыграл увереннее и надежнее. В четвертом гейме он сделал брейк и на этот раз отрыв не упустил, доведя встречу до победы.

Во втором круге квалификации украинца ждет 164-я ракетка мира Лука Ванни из Италии.

Отметим, что Стаховский - единственный украинец на кортах Australian Open.