Сборная Украины сыграет сильнейшим составом в Кубке Федерации

Свитолина и Цуренко помогут сборной в решении задачи возвращения в Мировую группу.

Федерация тенниса Украины официально объявила состав женской сборной, которая будет принимать участие в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Противостояния пройдут в период с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура.

В состав украинской команды на этот раз включены все сильнейшие теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.

Напомним, по результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).

Сборные будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. Жеребьёвка, в которой определится состав подгрупп, пройдет 14 января.