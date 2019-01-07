Украинская теннисистка пропустит Australian Open из-за беременности

Катерина Бондаренко вскоре во второй раз станет мамой.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится стать мамой во второй раз. В мае 2013 года у нашей спортсменки с ее мужем Денисом родилась дочка Карина. Сейчас Бондаренко находится на восьмом месяце беременности.

В последний раз Катерина Бондаренко принимала участие в турнирах еще в конце августа прошлого года, когда стартовала на US Open.

В коллекции 32-летний теннисистки одиночные титулы в Бирмингеме (2008) и Ташкенте (2017). В 2008 году Катерина вместе с сестрой Аленой выиграла Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.