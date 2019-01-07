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Украинская теннисистка пропустит Australian Open из-за беременности

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Катерина Бондаренко вскоре во второй раз станет мамой.
Украинская теннисистка пропустит Australian Open из-за беременности

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится стать мамой во второй раз. В мае 2013 года у нашей спортсменки с ее мужем Денисом родилась дочка Карина. Сейчас Бондаренко находится на восьмом месяце беременности.

В последний раз Катерина Бондаренко принимала участие в турнирах еще в конце августа прошлого года, когда стартовала на US Open. 

В коллекции 32-летний теннисистки одиночные титулы в Бирмингеме (2008) и Ташкенте (2017). В 2008 году Катерина вместе с сестрой Аленой выиграла Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

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Теги: Катерина Бондаренко, теннис
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Комментариев (1)
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Boxerogos    07.01.2019, 21:28
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Boxerogos
Кто отец?Как и всегда,Олег Газманов,по-прозвищу"Секс-ес аул"?
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