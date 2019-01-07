Цуренко поставила себе амбициозную цель на сезон

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями о выступлении в Брисбене.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поделилась впечатлениями о выступлении в Брисбене, дебютном финале на Премьерах и новом личном рекорде в рейтинге.

"После матча с Плишковой еще все-таки до конца не пришла в себя. Пока что мы даже не пытаемся обсуждать этот матч. Состояние пока не совсем хорошее, пока я все еще очень расстроена.

В то же время не могу сказать, что что-то со мной случилось, мол, я задумалась о победе. Нет, мое состояние было ровное на протяжении всего матча. Точно могу сказать, что Каролина очень сильно подняла свой уровень, и я просто перестала за ней успевать.

Однозначно, это хорошее начало сезона: четыре отличных победы. Начиная с первого круга, уже результат был приятным, ведь я тоже Бузэрнеску до этого два раза проигрывала. Полуфинал был на высоком уровне, хороший матч. Да и в финале не могу сказать, что я играла плохо. Почти удержала этот уровень, к сожалению, не удалось дожать. Но я уже пытаюсь переходить на позитивное мышление после этого матча и, думаю, этот результат на турнире будет полезен для моей уверенности в себе.

Цели на сезон? Первая небольшая цель – это добраться до топ-20, а на год ставлю довольно хорошую цель – это топ-10. Для этого нужно будет серьезно поработать и показать стабильно высокие результаты.

Я уже в Мельбурне. Я снялась с Сиднея, так как все-таки решила поберечь ногу, чтобы быть в оптимальной форме для Аustralian Open. Есть небольшое повреждение, но оно маленькое и, однозначно, скоро все будет хорошо. Матчей в Брисбене я сыграла достаточно много, чтобы почувствовать себя в игровых моментах. Так что, будут обычные тренировки, плюс много игры на счет с разными теннисистами", - отметила Цуренко.