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Хобарт: Ястремская стартовала с победы, Козлова покинула турнир

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Первый раунд турнира прошел для украинских теннисисток неоднозначно.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинские теннисистки с разным успехом выступили в первом раунде турнира в австралийском Хобарте. 

Катерина Козлова, накануне проигравшая в сложном поединке в финале квалификации, потерпела поражение на старте основы, куда прошла как “lucky loser“. В матче против Грет Минне из Бельгии украинка упустила пять геймов на своей подаче и сделала один брейк.

Катеринa Козлова (Украина) - Грет Миннен (Бельгия) 4:6, 0:6

Даяна Ястремская, уступив стартовый гейм, со счета 0:2 до конца матча отдала сопернице всего два гейма.

Во втором круге Даяна сыграет с победительницей встречи Анастасия Павлюченкова (Россия, №42) - Вера Лапко (Беларусь, №63). 

Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) 6:3, 6:1

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Катерина Козлова
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