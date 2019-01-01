Цуренко снялась с турнира WTA в Сиднее

Также соревнование пропустят Наоми Осака и Каролина Плишкова.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира серии WTA Premier в Сиднее.

Причиной, возможно, послужила травма голеностопа, которую она получила в сегодняшнем финальном матче на турнире в Брисбене. Также отказались от участия в турнире японка Наоми Осака и представительница Чехии Каролина Плишкова.

Напомним, 29-летняя теннисистка Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене над Каролиной Плишковой.

Ранее сообщалось о том, что Цуренко обновит личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации.