Цуренко снялась с турнира WTA в Сиднее
Также соревнование пропустят Наоми Осака и Каролина Плишкова.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира серии WTA Premier в Сиднее.
Причиной, возможно, послужила травма голеностопа, которую она получила в сегодняшнем финальном матче на турнире в Брисбене. Также отказались от участия в турнире японка Наоми Осака и представительница Чехии Каролина Плишкова.
Напомним, 29-летняя теннисистка Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене над Каролиной Плишковой.
Ранее сообщалось о том, что Цуренко обновит личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
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