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Цуренко снялась с турнира WTA в Сиднее

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Также соревнование пропустят Наоми Осака и Каролина Плишкова.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение сняться с турнира серии WTA Premier в Сиднее. 

Причиной, возможно, послужила травма голеностопа, которую она получила в сегодняшнем финальном матче на турнире в Брисбене. Также отказались от участия в турнире японка Наоми Осака и представительница Чехии Каролина Плишкова.

Напомним, 29-летняя теннисистка Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене над Каролиной Плишковой. 

Ранее сообщалось о том, что Цуренко обновит личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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Теги: Леся Цуренко, WTA, теннис, Сидней
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