Цуренко – Плишкова: видео обзор финального матча турнира в Брисбене

Вторая ракетка Украины вела по ходу встречи, однако не сумела довести дело до победы.

Каролина Плишкова и Леся Цуренко Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко в финальном матче турнира в австралийском Брисбене уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой (6:4, 5:7, 2:6).

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В первой половине встречи Цуренко полностью контролировала игру, однако потеряла свой ритм при счете 5:3 в свою пользу во втором сете и, в конечном итоге, потерпела поражение.

Вашему вниманию видео обзор матча Цуренко - Плишкова:

Напомним, что даже поражение в финале позволит Лесе Цуренко занять 24-ю строчку в мировом рейтинге WTA, что является личным рекордом украинки.