Переключиться на мобильную версию

Цуренко – Плишкова: видео обзор финального матча турнира в Брисбене

Комментариев: 0
Вторая ракетка Украины вела по ходу встречи, однако не сумела довести дело до победы.

Каролина Плишкова и Леся Цуренко
Каролина Плишкова и Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко в финальном матче турнира в австралийском Брисбене уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой (6:4, 5:7, 2:6).

Читай также: Цуренко: Больше не боюсь играть в финалах

В первой половине встречи Цуренко полностью контролировала игру, однако потеряла свой ритм при счете 5:3 в свою пользу во втором сете и, в конечном итоге, потерпела поражение.

Вашему вниманию видео обзор матча Цуренко - Плишкова:

Напомним, что даже поражение в финале позволит Лесе Цуренко занять 24-ю строчку в мировом рейтинге WTA, что является личным рекордом украинки.

Поделись:
Теги: теннис, Леся Цуренко, финал, видео, обзор матча, Брисбен, WTA, турнир, Каролина Плишкова
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь