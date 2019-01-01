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Цуренко заявила, что она фанат тенниса Плишковой

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Украинская теннисистка поздравила соперницу с победой в турнире.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила в финале турнира в Брисбене чешке Каролине Плишковой.

После матча наша теннисистка поздравила Плишкову с победой и тепло высказалась в ее адрес:

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“Поздравляю Каролину, это был невероятный матч. Ты очень подняла уровень своей игры, на самом деле я фанат твоего тенниса“, – заявила Цуренко.

 Вашему вниманию также видео обзор финального матча турнира в Брисбене Цуренко - Плишкова.

Напомним, накануне стало известно , что Леся Цуренко впервые в своей карьере войдет в топ-25 рейтинга WTA.

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Теги: Леся Цуренко, Каролина Плишкова, WTA, теннис
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