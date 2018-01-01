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Козлова попала в основную сетку турнира в Хобарте в качестве lucky loser

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Украинка получила особый статус и сможет побороться в основной сетке турнира в Австралии.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова  все же примет участие в основной сетке турнира WTA в австралийском Хобарте.

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Напомним, в финале квалификации Козлова проиграла со счетом 6:7, 7:6, 4:6 представительнице Польши Магде Линетт, которая является 81-й ракеткой мира.

Украинка не попала в основную сетку турнира, однако организаторы позволили ей продолжить выступление в соревнованиях в качестве lucky loser. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отметим, что в основной сетке турнира также примет участие еще одна украинка - Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко не сумела выдержать давление и проиграла финал турнира в Брисбене.

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Теги: теннис, Хобарт, Катерина Козлова, WTA
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