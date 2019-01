Козлова попала в основную сетку турнира в Хобарте в качестве lucky loser

Украинская теннисистка Катерина Козлова все же примет участие в основной сетке турнира WTA в австралийском Хобарте.

Напомним, в финале квалификации Козлова проиграла со счетом 6:7, 7:6, 4:6 представительнице Польши Магде Линетт, которая является 81-й ракеткой мира.

Украинка не попала в основную сетку турнира, однако организаторы позволили ей продолжить выступление в соревнованиях в качестве lucky loser. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ukrainian Kateryna Kozlova enters the draw as a lucky loser, filling spot created by Wang Yafan's withdrawal. She plays qualifier Greet Minnen in the first round #HobartTennis