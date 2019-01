Брисбен: Цуренко не сумела удержать преимущество и проиграла Плишковой в финале

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла финальный матч турнира в Брисбене серии WTA Premier.

В финале вторая ракетка Украины уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой - 6:4, 5:7, 2:6. Украинка отлично начала игру с брейка в первом же гейме, и в целом держала под контролем первый сет.

Во втором сете Цуренко вела со счетом 5:3 и была в двух очках от победы, но не справилась с давлением в самый важный момент игры и уступила 12 розыгрышей подряд. Таким образом, Леся проиграла Плишковой со счетом 5:7.

It's a one-set shoot-out in @BrisbaneTennis @KaPliskova takes the second set 7-5 against Tsurenko - and we're going the distance! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/z8rEsDccRf

Во втором гейме решающего сета украинка подвернула лодыжку и это окончательно лишило ее шансов на победу.

That's the @BrisbaneTennis championship!@KaPliskova takes it, coming through 4-6, 7-5, 6-2 against Tsurenko!



And the first thing she does after hugging coach @rennaestubbs is check on Tsurenko, who rolled her ankle in the third set 😍#BrisbaneTennis pic.twitter.com/fPECGTz6wM