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Хобарт: Козлова потерпела неудачу и не сумела пройти в основную сетку соревнований

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Украинская теннисистка проиграла в финале квалификации австралийского турнира в Хобарте.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
btu.org.ua

Украинка Катерина Козлова не сумела выиграть финал квалификации турнира в австралийском Хобарте.

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Наша теннисистка в упорной и напряженной борьбе уступила представительнице Польши Магде Линетт – 6:7 (7), 7:6 (5), 4:6.

Стоит сказать, что в основной сетке турнира в Хобарте сыграет другая украинка - Даяна Ястремская.

Ранее сообщалось, что 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF в Гонконге.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, Хобарт, WTA
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