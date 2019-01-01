Хобарт: Козлова потерпела неудачу и не сумела пройти в основную сетку соревнований
Украинская теннисистка проиграла в финале квалификации австралийского турнира в Хобарте.
Украинка Катерина Козлова не сумела выиграть финал квалификации турнира в австралийском Хобарте.
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Наша теннисистка в упорной и напряженной борьбе уступила представительнице Польши Магде Линетт – 6:7 (7), 7:6 (5), 4:6.
Стоит сказать, что в основной сетке турнира в Хобарте сыграет другая украинка - Даяна Ястремская.
Ранее сообщалось, что 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF в Гонконге.
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