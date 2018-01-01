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15-летняя украинка Лопатецкая стала победительницей турнира в Гонконге

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Юная представительница Украины выиграла турнир ITF в Гонконге.
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
tennisua.org

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла свой третий титул на профессиональном уровне.

В финале турнира в Гонконге (ITF) 15-летняя украинка сумела победить представительницу Чехии Барбору Штефкову – 6:4, 6:2.

За победу в турнире Лопатецкая получит 50 пунктов в зачет рейтинга WTA. Отметим, что призовой фонд соревнований составил 25 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула турнир в Брисбене после неудачи в матче против Александры Саснович.

Отметим, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко дошла до финала турнира в Брисбене. На нашем сайте доступна видео онлайн трансляция финального поединка.

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Теги: теннис, Гонконг, ITF, Дарья Лопатецкая
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