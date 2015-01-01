Цуренко - Плишкова: видео онлайн трансляция финала в Брисбене

Вторая ракетка Украины впервые сыграет в финале турнира категории WTA Premier.

Леся Цуренко Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в финал турнира в австралийском Брисбене, где сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Матч Цуренко – Плишкова состоится, в воскресенье, 6 января, и начнется вторым запуском ориентировочно в 9:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что соперницы сыграют между собой в шестой раз в карьере - на данный момент Плишкова ведет в личных противостояниях со счетом 3:2, но стоит сказать, что Цуренко выиграла 2 матча на харде.

Леся Цуренко впервые в своей карьере сыграет в финале престижной серии WTA Premier. На ее счету четыре победы на соревнованиях рангом ниже - WTA International: в 2015 году титул в Стамбуле, в 2016-м - в Гуанчжоу, в 2017-м и 2018 годах - трофеи в Акапулько.