Цуренко: Больше не боюсь играть в финалах

Украинская теннисистка выразила надежду, что сможет выиграть все финальные матчи в своей карьере.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала об ожиданиях от предстоящего финала турнира WTA в Брисбене, в котором она сыграет против Каролины Плишковой.

"Выйти в финал - особенное достижение. Моя карьера не складывалась очень гладко и сейчас я довольна, что могу так настраиваться, ставить перед собой такие цели. Я в предвкушении от тех результатов, которые могу достичь в будущем.

Я надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы. Сейчас я в таком предвкушении от матча, я не боюсь играть в финалах, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь моментом", - цитирует украинку пресс-служба WTA.

Напомним, в полуфинале турнира Цуренко одержала победу над японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось о том, что Леся обновит личный рекорд в рейтинге WTA.