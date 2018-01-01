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Цуренко узнала соперницу по финалу турнира в Брисбене

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Украинка сыграет с представительницей Чехии в решающем поединке соревновнования.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко узнала имя своей соперницы по финалу турнира WTA в Брисбене (Австралия).

Теннисистка встретится с чешкой Каролиной Плишковой, которая в полуфинале соревнования переиграла Донну Векич (6:3, 6:4). 

С 2009 года Цуренко и Плишкова провели между собой пять матчей, два из которых закончились победой украинки. Примечательно, что следующий матч теннисистки также проведут между собой, поскольку по результатам жеребьевки встретятся в первом раунде турнира WTA в Сиднее.

Напомним, в полуфинале турнира Цуренко одержала победу над японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось о том, что Леся обновит личный рекорд в рейтинге WTA.

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Теги: теннис, Каролина Плишкова, WTA, Леся Цуренко
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