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Хобарт: Козлова пробилась в финал квалификации

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В первом раунде квалификации украинка одержала победу над Ириной Рамиалисон.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
j48tennis.net

Украинская теннисистка Катерина Козлова продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира в австралийском Хобарте.

В стартовом круге квалификационного раунда наша спортсменка одолела представительницу Франции Ирину Рамиалисон – 7:6 (3), 6:3.

Таким образом, Козлова сыграет в финале отборочного этапа, на котором померится силами с Магдой Линетт из Польши. Теннисистки никогда ранее не встречались друг с другом.

Ранее сообщалось о том, что Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA категории Premier в австралийском Брисбене.

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Теги: Катерина Козлова, теннис, Хобарт
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