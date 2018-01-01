Хобарт: Козлова пробилась в финал квалификации

В первом раунде квалификации украинка одержала победу над Ириной Рамиалисон.

Украинская теннисистка Катерина Козлова продолжает борьбу за выход в основную сетку турнира в австралийском Хобарте.

В стартовом круге квалификационного раунда наша спортсменка одолела представительницу Франции Ирину Рамиалисон – 7:6 (3), 6:3.

Таким образом, Козлова сыграет в финале отборочного этапа, на котором померится силами с Магдой Линетт из Польши. Теннисистки никогда ранее не встречались друг с другом.

Ранее сообщалось о том, что Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA категории Premier в австралийском Брисбене.