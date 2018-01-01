Цуренко: Для меня ключевым моментом было оставаться агрессивной

Украинка считает, что в финале турнира в Брисбене ее будет ожидать еще одно испытание.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко прокомментировал победу над второй сеяной Наоми Осакой в полуфинале турнира в австралийском Брисбене.

"В начале матча и в конце я немного нервничала, но в целом я очень довольна своим выступлением сегодня. Для меня ключевым моментом было оставаться агрессивной в своих действиях, хорошо подавать, придавать каждой подаче хорошее направление и в этом компоненте я пыталась отыграть как можно лучше.

Для меня это очень хорошая победа. Сейчас я на самом деле наслаждаюсь игрой, а когда так происходит, то даже тяжелые моменты в матчах становятся для тебя скорее приятно волнующими.

Уверена, что я буду смотреть второй полуфинал между Донной Векич и Каролиной Плишковой, потому что у меня всегда включен теннис по телевизору в моей комнате... и у меня будут идеи, как сыграть завтра. Они обе играют сейчас очень здорово и обе уверены в своих силах. Обе отлично подают, так что, в любом случае меня будет ждать еще одно испытание", – приводит слова украинки btu.org.ua