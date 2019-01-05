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Брисбен: Цуренко пробилась в финал турнира

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Цуренко обыграла Осаку и сыграет в финале турнира в Брисбене.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA Premier.

В полуфинале Брисбена наша теннисистка справилась со второй сеяной Наоми Осакой. Для победы украинке понадобилось чуть более часа.

За это время ей удалось сделать 6 эйсов при 2 двойных ошибках, 20 виннеров и 14 невынужденных ошибок. Ее соперница на свой счет записала 8 эйсов, 2 двойные ошибки, 22 виннера и 26 невынужденных ошибок.

Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония, 2) 6:2, 6:4

Ранее украинка прокомментировала победу в 1/2 финала соревнований в Брисбене.

 

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Теги: Леся Цуренко, теннис, WTA, Брисбен, Наоми Осака
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
КМС  (аноним)  05.01.2019, 10:03
Оценка:  0
КМС
Мои поздравления)))))
Желаю победы в турнире!!!
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