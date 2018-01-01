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Лопатецкая вышла в полуфинал турнира серии ITF в Гонконге

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Украинская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Японии.
Дарья Лопатецкая
Дарья Лопатецкая
tennisua.org

15-летняя украинка Дарья Лопатецкая в четвертьфинальном матча турнира ITF World Tennis Tour, который проходит в Гонконге, в двух сетах обыграла японку Дзюнри Намигату.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

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По ходу поединка украинская теннисистка совершила две двойные ошибки, реализовала семь из четырнадцати брейк-поинтов и выиграла пять из девяти геймов на своей подаче.

В полуфинале турнира юная харьковчанка встретится с 19-летней Моникой Килнаровой из Чехии.

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Теги: теннис, Дарья Лопатецкая
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