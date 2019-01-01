Цуренко: Победы дали мне уверенность, что я могу обыгрывать топ-соперниц

Украинка поделилась своими эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила представительницу Эстонии Аннет Конвейт в рамках четвертьфинального матча турнира в Брисбене и поделилась своими впечатлениями после победы.

"Некоторые победы с прошлого года дали мне уверенность, что я могу обыгрывать самых сильных соперниц. И теперь я чувствую себя все увереннее и увереннее. Надеюсь, что смогу сохранить этот настрой и на Australian Open.

Мне очень нравится этот турнир, люди, да и сама Австралия. Для меня важно выступать здесь хорошо. Конечно, мы привыкаем к тому, что у нас есть продолжительное межсезонье, когда мы просто тренируемся, хотя и розыгрыши тоже играем. Но на матчах ощущения, безусловно, другие. Я с нетерпением ждала старта сезона, чтобы уже сыграть несколько матчей, проверить все, над чем я работала", - приводит слова Цуренко BTU.

В полуфинале турнира Леся встретится с японкой Наоми Осакой.