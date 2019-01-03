Цуренко впервые в карьере войдет в топ-25 рейтинга WTA

Украинка обновит личный рекорд в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене, что на следующей неделе позволит ей обновить лучшую личную позицию в рейтинге WTA.

Смотри также: Цуренко - в полуфинале турнира в Брисбене: видео обзор победы над Контавейт

Вторая ракетка Украины точно поднимется на 24-е место, и, таким образом, впервые в карьере попадет в топ-25 мирового рейтинга.

Прошлый сезон украинка завершила на 27-м месте, а ее лучший результат - 26-я строчка.