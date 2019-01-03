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Цуренко впервые в карьере войдет в топ-25 рейтинга WTA

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Украинка обновит личный рекорд в рейтинге WTA.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в полуфинал турнира в Брисбене, что на следующей неделе позволит ей обновить лучшую личную позицию в рейтинге WTA.

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Вторая ракетка Украины точно поднимется на 24-е место, и, таким образом, впервые в карьере попадет в топ-25 мирового рейтинга.

Прошлый сезон украинка завершила на 27-м месте, а ее лучший результат - 26-я строчка.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, WTA
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гость  (аноним)  03.01.2019, 17:41
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