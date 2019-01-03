Цуренко одолела Контавейт и пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Вторая ракетка Украины сыграет в полуфинале турнира против японки Наоми Осаки.

Украинская теннисистка Леся Цуренко в четвертьфинальном матче турнира в австралийском Брисбене победила представительницу Эстории Анетт Контавейт.

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Матч, который продолжался полтора часа, завершился по итогам двух сетов - 7:5, 6:3. Стоит отметить, что в первом сете украинка уступала 3:5, но смогла переломить ход игры, уйти от двух сетболов и завершить сет в свою пользу. Во втором сете у Цуренко не возникло никаких проблем.

Таким образом, вторая ракетка Украины пробилась в полуфинал турнира, где ей предстоит сразиться с японской спортсменкой Наоми Осакой.