Цуренко – Контавейт: видео онлайн трансляция матча в Брисбене

Леся Цуренко поборется за выход в полуфинал турнира в Брисбене.

Леся Цуренко Getty Images

В четверг, 3-го января, вторая ракетка Украины Леся Цуренко сыграет в 1/4 финала турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене против представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Цуренко – Контавейт, который предположительно начнется в 12:30 по киевскому времени.

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Напомним, в первых двух раундах Леся Цуренко поочередно справилась с Михаэлой Бузэрнеску и Кимберли Биррелл.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Саснович и не сумела защитить титул на турнире в Брисбене.