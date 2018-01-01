Переключиться на мобильную версию

Цуренко – Контавейт: видео онлайн трансляция матча в Брисбене

Комментариев: 0
Леся Цуренко поборется за выход в полуфинал турнира в Брисбене.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

В четверг, 3-го января, вторая ракетка Украины Леся Цуренко сыграет в 1/4 финала турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене против представительницы Эстонии Анетт Контавейт.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Цуренко – Контавейт, который предположительно начнется в 12:30 по киевскому времени.

[ПЛЕЕР С ТРАНСЛЯЦИЕЙ БУДЕТ ДОСТУПЕН В ЭТОЙ СТАТЬЕ БЛИЖЕ К СТАРТУ ПОЕДИНКА]

Напомним, в первых двух раундах Леся Цуренко поочередно справилась с Михаэлой Бузэрнеску и Кимберли Биррелл.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Саснович и не сумела защитить титул на турнире в Брисбене.

Поделись:
Теги: теннис, Брисбен, Леся Цуренко, Аннет Контавейт, WTA, онлайн трансляция, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь