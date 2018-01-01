Брисбен: Осака стала первой полуфиналисткой турнира, обыграв Севастову в трех сетах

Соперницей японской теннисистки в полуфинале может стать вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

Пятая ракетка мира Наоми Осака в четвертьфинале турнира в Брисбене сыграла с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Японка сумела одолеть соперницу в трех сетах со счетом 6:3, 0:6, 4:6 и вышла в полуфинал турнира в рамках серии Premier.

Встреча продолжала полтора часа. Победительница совершила 11 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и 23 невынужденные ошибки, в то время как ее соперница сделала всего лишь 4 эйса, а также допустила 4 двойных ошибок и 21 необязательную ошибку.

В полуфинале Осака встретится с победительницей пары Леся Цуренко – Анетт Контавейт.

Стоит сказать, что благодаря этой победе Наоми поднимется как минимум на четвертое место в рейтинге WTA, а, в случае победы, может пробиться в топ-3, чего еще японским теннисисткам никогда не удавалось.

Отметим, что украинская теннисистка Элина Свитолина потеряет четвертую строчку рейтинга WTA и опустится на 2 строчки из-за поражения в Брисбене.