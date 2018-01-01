Свитолина потеряет сразу две строчки в рейтинге WTA из-за поражения в Брисбене

Неудача в первом матче нового сезона стоила Элине Свитолиной 410 очков.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от Александры Саснович в рамках турнира в Брисбене.

Читай также: Свитолина пропустит турнир серии Premier в Дохе

В прошлом сезоне Свитолина была триумфатором турнира, обыграв в финале Саснович, но в этом году белоруска взяла реванш.

Таким образом, Элина потеряла 410 очков и со следующей недели займет шестую строчку рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко сыграет в 1/4 финала турнира в Брисбене, где встретится с Аннет Контавейт.