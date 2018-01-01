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Свитолина потеряет сразу две строчки в рейтинге WTA из-за поражения в Брисбене

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Неудача в первом матче нового сезона стоила Элине Свитолиной 410 очков.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение от Александры Саснович в рамках турнира в Брисбене.

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В прошлом сезоне Свитолина была триумфатором турнира, обыграв в финале Саснович, но в этом году белоруска взяла реванш.

Таким образом, Элина потеряла 410 очков и со следующей недели займет шестую строчку рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко сыграет в 1/4 финала турнира в Брисбене, где встретится с Аннет Контавейт.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA, рейтинг, Брисбен
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