Надаль снялся с турнира в Брисбене из-за травмы
Испанец не сумеет сыграть на турнире, а его место займет японский теннисист Таро Дэниэл.
Один из лучших теннисистов современности Рафаэль Надаль пропустит турнир в австралийском Брисбене.
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Испанец решил сняться с турнира из-за растяжения мышцы бедра. Рафа должен был сразиться во втором круге с французом Жо-Вильфридом Цонгой, но теперь его место займет японец Таро Дэниэл.
Напомним, что в конце прошлого сезона Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP в Париже и позволил Новаку Джоковичу стать первой ракеткой мира. После этого Надаль из-за травмы отказался от участия в Итоговом турнире.
Испанец сделал операцию по удалению инородного тела из голеностопа и лишь в середине декабря приступил к тренировкам.
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