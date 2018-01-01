Надаль снялся с турнира в Брисбене из-за травмы

Испанец не сумеет сыграть на турнире, а его место займет японский теннисист Таро Дэниэл.

Один из лучших теннисистов современности Рафаэль Надаль пропустит турнир в австралийском Брисбене.

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Испанец решил сняться с турнира из-за растяжения мышцы бедра. Рафа должен был сразиться во втором круге с французом Жо-Вильфридом Цонгой, но теперь его место займет японец Таро Дэниэл.

Напомним, что в конце прошлого сезона Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP в Париже и позволил Новаку Джоковичу стать первой ракеткой мира. После этого Надаль из-за травмы отказался от участия в Итоговом турнире.

Испанец сделал операцию по удалению инородного тела из голеностопа и лишь в середине декабря приступил к тренировкам.