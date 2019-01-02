Свитолина проиграла Саснович и вылетела из турнира в Брисбене

Первая ракетка Украины в трехсетовом поединке уступила представительнице Беларуси Александре Саснович.

В Брисбене состоялся матч второго круга между Элиной Свитолиной и Александрой Саснович.

Украинка в тяжелом трехсетовом матче не смогла победить соперницу и потеряла все шансы защитить свой чемпионский титул.

Свитолина проиграла первый сет, отдав одну из своих подач на старте игры, однако смогла реабилитироваться во втором сете, взяв его всухую, но для победы этого оказалось недостаточно.

Поединок завершился со счетом 4:6, 6:0, 3:6 в пользу белорусской теннисистки.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

За выход в полуфинал соревнований Саснович поспорит с Донной Векич из Хорватии.

Ранее Свитолина в паре с Анастасией Севастовой в двух сетах проиграла матч первого круга парного разряда.

Продолжает свои выступления на турнире другая украинка - Леся Цуренко. 3 января она встретится с эстонкой Анетт Контавейт.